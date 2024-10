Meteo Rovigo, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Rovigo si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 10,9°C durante la notte e che non supereranno i 13,2°C nel corso del pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% per tutta la giornata.

Durante la notte, Rovigo sperimenterà piogge moderate, con una temperatura che si manterrà attorno ai 10,9°C. La velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 32,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si aggireranno intorno ai 2.14 mm di pioggia. Con il passare delle ore, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto anche durante la mattina. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11-12°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 12,8°C e i 13,2°C. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 8-10 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 12%. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’80% e il 83%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,2°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 99%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con velocità comprese tra i 6 e i 7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà minima, con valori che non supereranno il 3%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un graduale ritorno al sole, con temperature che inizieranno a risalire. Questo cambiamento porterà a un clima più secco e piacevole, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.71 mm 9.6 N max 16.5 Tramontana 94 % 1005 hPa 5 cielo coperto +11.3° perc. +11° prob. 80 % 6.2 NNO max 12 Maestrale 93 % 1006 hPa 8 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 62 % 6.3 NNO max 9.9 Maestrale 89 % 1008 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 62 % 6.7 N max 9.3 Tramontana 83 % 1009 hPa 14 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 12 % 10.7 N max 15.3 Tramontana 80 % 1009 hPa 17 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 10 % 7 NNE max 10.9 Grecale 83 % 1011 hPa 20 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° prob. 3 % 6.2 N max 8.5 Tramontana 80 % 1012 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 9 % 8 NNO max 12.7 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:42

