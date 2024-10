Meteo Salerno, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Salerno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge. I dati raccolti mostrano temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto, specialmente nelle ore centrali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 16,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibili piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con direzione Sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno, passando da leggere a moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 80%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 18 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’84%. Le condizioni di pioggia leggera persisteranno fino a tarda notte, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Salerno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le piogge potrebbero continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 8 % 9.6 SE max 16.3 Scirocco 72 % 1010 hPa 3 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 14 % 9.4 SE max 13.6 Scirocco 76 % 1009 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 13 % 9.7 SE max 14.4 Scirocco 82 % 1009 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 21 % 9.3 SSE max 15.2 Scirocco 80 % 1009 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +23.6° prob. 17 % 11.1 S max 18.6 Ostro 72 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +21.4° perc. +21.7° 1.63 mm 9.6 SO max 14 Libeccio 80 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.41 mm 9.4 E max 16.2 Levante 85 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.23 mm 9.5 SSE max 18.2 Scirocco 84 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:35

