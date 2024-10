Meteo Salerno, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Salerno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 23°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una percezione di maggiore umidità. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da sud e sud-ovest, con occasionali raffiche più intense.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento sarà di circa 16,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 96%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C entro le 09:00. La velocità del vento si ridurrà a 7 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 71%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, ma non si escludono brevi schiarite.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. Le piogge saranno persistenti, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,17 mm. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 82%.

Infine, nella sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare pioggia leggera e una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature miti. Si prevede che giovedì e venerdì possano esserci schiarite, ma le piogge non saranno del tutto assenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il tempo instabile continuerà a caratterizzare la settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.39 mm 16.2 SSE max 28.3 Scirocco 92 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.58 mm 14.1 SSO max 18 Libeccio 90 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.34 mm 10.3 SO max 16.3 Libeccio 87 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.4° 0.13 mm 7 SO max 11.7 Libeccio 71 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.11 mm 13.3 S max 15.2 Ostro 64 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.17 mm 14.9 S max 17.4 Ostro 75 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.16 mm 12.5 S max 18.1 Ostro 84 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.23 mm 11.3 S max 17.1 Ostro 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:25

