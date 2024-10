Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevede pioggia leggera e cielo completamente coperto, con temperature intorno ai +11,8°C. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h da Nord Ovest. Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia fino a mezzogiorno e temperature tra +13°C e +13,2°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente. Sabato, il cielo sarà coperto ma con un miglioramento, raggiungendo +16,9°C in mattinata. Domenica si prevede sereno, con temperature fino a +17,9°C nel pomeriggio, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,8°C, con una temperatura percepita di +11,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h proveniente da Nord Ovest, aumentando leggermente fino a 5,7 km/h alle 01:00. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori di 0,47 mm di precipitazioni. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle 12:00, con temperature che varieranno da +13°C a +13,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,1 km/h alle 12:00, sempre da Nord Est. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto e le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra +12,9°C e +12,1°C. La velocità del vento si manterrà tra i 6,2 km/h e i 12 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Est. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 86%.

Infine, nella sera, le condizioni rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +12,2°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 4,6 km/h e i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1014 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +11,8°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,6 km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori di 19%, e l’umidità si manterrà attorno all’88%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno fino a +16,9°C alle 12:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 42%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,9 km/h e 6 km/h, sempre da Nord. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 61%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo con poche nuvole e temperature che toccheranno i 17,9°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,5 km/h, e l’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 58%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1013 hPa.

La sera di Sabato si presenterà con cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,1°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 79%. Le condizioni generali saranno favorevoli per trascorrere una serata all’aperto.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si prevede serena, con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +16,9°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,3 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 58%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 2,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a +13,6°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

In conclusione, il fine settimana a San Giovanni in Persiceto si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da pioggia leggera, seguito da un Sabato e una Domenica con condizioni meteo più favorevoli e temperature in aumento. Sarà un’ottima occasione per approfittare di momenti all’aperto, specialmente durante il Sabato e la Domenica.

