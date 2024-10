Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 13 Ottobre a San Lazzaro di Savena si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,9°C e i 20,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti saranno generalmente leggeri, con velocità che varieranno da 1,7 km/h a 8,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni sud e ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 12,9°C. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 7,2 km/h. Le condizioni di nubi sparse inizieranno a manifestarsi verso le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 57%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 4,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un momento ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo nuovamente coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 19,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 71%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h. Anche in questo periodo non si prevedono piogge, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le nubi sparse potrebbero offrire qualche schiarita. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 5,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 8.8 OSO max 12.9 Libeccio 79 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 8.9 SO max 10.4 Libeccio 81 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° Assenti 6.1 SO max 7.2 Libeccio 84 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 5.1 OSO max 7.5 Libeccio 64 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° Assenti 4.7 N max 6.9 Tramontana 57 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 3.5 NNO max 5.6 Maestrale 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 8.6 S max 9 Ostro 79 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 6.9 SSO max 7.4 Libeccio 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:28

