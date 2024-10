Meteo Sarno, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in leggera diminuzione.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Sarno avrà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 44%, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,5°C alle 5:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 94%.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 8:00, la temperatura raggiungerà i 20,6°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 13%. Questo trend continuerà fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 23,4°C e una copertura nuvolosa minima del 5%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con brezze leggere che garantiranno un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 66% entro le 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 45%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C alle 22:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 74%, e il vento si farà più leggero, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono piogge, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibili piogge a partire da lunedì. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi. La giornata di Domenica si preannuncia quindi come un’opportunità per godere di momenti all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 2.1 S max 3.5 Ostro 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 2 S max 3 Ostro 79 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 2.3 SSO max 3.4 Libeccio 80 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.4 SO max 8 Libeccio 57 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 9.3 SO max 10.7 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° Assenti 6.5 OSO max 7.5 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 3.6 ONO max 6.1 Maestrale 57 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 3.3 N max 3.9 Tramontana 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.