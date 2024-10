Meteo Savona, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Savona per Domenica 6 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, specialmente nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +15,5°C e +17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che varierà nel corso della giornata, con picchi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +15,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i +17°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi piogge. L’aria si presenterà umida e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013hPa.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si manifesteranno a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,2°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente. Le piogge saranno intermittenti, con una probabilità che raggiungerà il 79%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Est-Sud Est.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno, seppur con intensità variabile. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +15,6°C. L’umidità si manterrà alta, superando l’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Savona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e possibilità di piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori miti, ma l’umidità elevata potrà rendere l’aria piuttosto pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° prob. 20 % 8 NE max 8.6 Grecale 78 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 35 % 8 N max 7.6 Tramontana 77 % 1012 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 27 % 7.3 N max 6.9 Tramontana 79 % 1013 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 30 % 5.4 NNO max 4.8 Maestrale 72 % 1014 hPa 12 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 23 % 4.3 E max 6.4 Levante 70 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.13 mm 5.1 ESE max 7.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 36 % 1.9 E max 3.7 Levante 81 % 1013 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 35 % 5.8 SSE max 5.8 Scirocco 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.