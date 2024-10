Meteo Savona, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Savona indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che si manterrà su livelli moderati. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, mentre la sera si prevede un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 16,9°C. I venti, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà di circa 19 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 33,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’82%, mantenendo un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con una percentuale di nuvole che varierà dal 26% al 35%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 17 km/h.

Il pomeriggio si prevede stabile, con temperature che toccheranno il picco di 20,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo prevalentemente sereno. I venti si attenueranno leggermente, con intensità che scenderà a circa 15 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 74%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di visibilità. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità di circa 14 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature miti garantiranno un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 19.2 NNO max 33.6 Maestrale 82 % 1026 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 19 NNO max 31.5 Maestrale 82 % 1026 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 17 NNO max 31.6 Maestrale 83 % 1026 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 17.1 NNO max 27.1 Maestrale 77 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 17.1 NNO max 26.4 Maestrale 74 % 1027 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° Assenti 14.6 NNO max 24.9 Maestrale 76 % 1026 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 14.6 NNO max 20.2 Maestrale 86 % 1027 hPa 21 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 14 NNO max 18.8 Maestrale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:27

