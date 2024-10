Meteo Sciacca, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 30% al 100%, e le precipitazioni si presenteranno principalmente nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 21,2°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 11,2 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, si registrerà un incremento della temperatura, che toccherà i 24,7°C intorno alle 8:00. Tuttavia, si verificherà anche una leggera pioggia, con accumuli minimi. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,4 km/h, e la direzione rimarrà prevalentemente da Est-Sud Est.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente, con un cielo completamente coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 23,9°C. Le precipitazioni diventeranno più consistenti, con pioggia leggera che si registrerà dalle 16:00 in poi. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,8°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,34 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. Domani, si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.6° Assenti 12.5 E max 15.2 Levante 87 % 1010 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +21.4° Assenti 14 E max 18.8 Levante 87 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.1 mm 17.2 ESE max 27.2 Scirocco 74 % 1009 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 4 % 29.6 SE max 37.2 Scirocco 63 % 1008 hPa 13 cielo coperto +25.7° perc. +26.2° Assenti 24.9 SE max 32 Scirocco 73 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +23.9° perc. +24.6° 0.13 mm 13.4 SSE max 15.3 Scirocco 86 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +22.9° perc. +23.6° 0.34 mm 2.4 NO max 3.2 Maestrale 90 % 1007 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.4° prob. 45 % 6.9 NO max 7.2 Maestrale 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.