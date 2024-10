Meteo Scicli, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 24,6°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 12 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, intorno al 75%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 24,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con poche nuvole che si alterneranno a momenti di sereno. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 22,9°C. Il vento rimarrà debole, con una leggera intensificazione verso le ore più calde. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi attorno al 59%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si presenterà nuovamente sereno. Le temperature scenderanno fino a 19,1°C, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, mentre l’umidità si stabilizzerà intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si potrebbero registrare lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza significative precipitazioni previste. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze naturali e culturali che la città ha da offrire.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.4° perc. +19.5° Assenti 1.9 E max 5.4 Levante 81 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 3.5 ENE max 5.5 Grecale 79 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.4 ENE max 6.4 Grecale 68 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 8.9 S max 7.7 Ostro 50 % 1017 hPa 13 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 10.4 SSO max 8.7 Libeccio 54 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° Assenti 7.5 S max 6.9 Ostro 64 % 1017 hPa 19 poche nuvole +20° perc. +20° Assenti 1 E max 2.5 Levante 75 % 1018 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° Assenti 3.8 N max 4 Tramontana 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:24

