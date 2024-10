Meteo Selargius, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, che si trasformerà in coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un mattino soleggiato e a temperature che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La sera si prevede serena, con temperature in lieve calo.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 18°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto, mantenendo una temperatura attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un clima più mite. Le temperature saliranno fino a 24°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, raggiungendo il 21% di nuvolosità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 25°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 45%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La velocità del vento rimarrà bassa, creando un’atmosfera tranquilla e ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.2 E max 5.2 Levante 78 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 79 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.6 S max 5.8 Ostro 68 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 4.1 S max 4.8 Ostro 48 % 1020 hPa 13 cielo sereno +25.2° perc. +24.9° Assenti 8.6 SSO max 8.5 Libeccio 45 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 9.7 S max 10.4 Ostro 60 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 1 S max 2.7 Ostro 74 % 1020 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.8 NNO max 3 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:43

