Meteo Sestu, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto e a un incremento delle temperature fino a raggiungere i 26,6°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 19,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La mattina continuerà con un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a 24,6°C alle ore 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 26,9°C intorno alle 13:00, mantenendosi sopra i 25°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità del vento che si attesterà attorno ai 24,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestu indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto, poiché la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 1 NNE max 3.4 Grecale 75 % 1009 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 1.2 SO max 2.4 Libeccio 63 % 1007 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 5 ONO max 18.9 Maestrale 62 % 1008 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 12 % 15.6 ONO max 25.8 Maestrale 64 % 1008 hPa 13 nubi sparse +26.9° perc. +27.3° prob. 3 % 24.9 O max 35 Ponente 49 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 21.2 ONO max 33.7 Maestrale 59 % 1008 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 16.1 NO max 29.4 Maestrale 79 % 1011 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 14 NO max 27.6 Maestrale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:47

