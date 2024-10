Meteo Sestu, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e variabile. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della mattinata, portando a un aumento delle temperature. I venti, provenienti da Nord Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, garantendo una giornata asciutta.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +16°C e una percezione di +15,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 95%, con una velocità del vento di 11,3 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, passando a nubi sparse intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a +15,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 3%.

La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 8:00, il termometro segnerà +17,8°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà un massimo di +20,6°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con intensità che varierà tra 10 km/h e 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente contenuti, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portando a nubi sparse. Le raffiche di vento potrebbero intensificarsi, raggiungendo i 30 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 5%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, attestandosi attorno ai 19°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a +15°C. Il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse, mentre i venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi su valori freschi. Domenica e lunedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata di Sabato per godere di un clima favorevole, prima dell’arrivo di condizioni più instabili nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 3 % 13.5 NO max 19.2 Maestrale 82 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 4 % 10.3 NO max 16.1 Maestrale 83 % 1014 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° Assenti 11.5 NNO max 17.6 Maestrale 76 % 1014 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° prob. 5 % 15.2 NO max 16.8 Maestrale 55 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.4° perc. +21° prob. 9 % 26.2 NO max 23.9 Maestrale 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 10 % 23.9 NO max 31.7 Maestrale 63 % 1014 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° prob. 4 % 14.5 NO max 27.4 Maestrale 80 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 3 % 10 NO max 18.2 Maestrale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

