Meteo Sondrio, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre, Sondrio si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che inizierà già dalla notte e proseguirà per tutta la giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 15,3°C e i 17,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 98%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo completamente coperto da nubi.

Durante la notte, Sondrio sperimenterà piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno attorno ai 15,7°C e 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La velocità del vento varierà tra i 3,2 km/h e i 7 km/h, mentre le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,14 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di meteo si aggraveranno ulteriormente, con forti piogge che interesseranno la città. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 09:00. La pioggia sarà intensa, con accumuli che potranno superare i 6 mm già entro le 08:00. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da est-sud-est, con velocità che potranno toccare i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le forti piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 11,99 mm entro le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo inizierà a mostrare segni di attenuazione. Le piogge diventeranno moderate, con accumuli che si ridurranno a circa 1,8 mm entro le 19:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,4°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta. La direzione del vento varierà, ma rimarrà sempre leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sondrio indicano una giornata di pioggia persistente e temperature miti. I prossimi giorni potrebbero portare a un miglioramento delle condizioni, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.32 mm 3.2 SE max 5.7 Scirocco 99 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.4° 0.67 mm 6.2 SSE max 8.9 Scirocco 100 % 1013 hPa 6 forte pioggia +16.3° perc. +16.6° 4.23 mm 6.9 SE max 10.9 Scirocco 100 % 1010 hPa 9 forte pioggia +17° perc. +17.3° 5.46 mm 7.8 ESE max 12.5 Scirocco 100 % 1009 hPa 12 forte pioggia +16.6° perc. +16.9° 8.95 mm 7.8 E max 13.5 Levante 99 % 1005 hPa 15 forte pioggia +15.4° perc. +15.6° 11.99 mm 3.8 N max 7.3 Tramontana 98 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 3.34 mm 6.4 E max 10.7 Levante 98 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.63 mm 3.7 ENE max 7.1 Grecale 98 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:41

