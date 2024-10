Meteo Sondrio, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Sondrio si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente instabile, caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi totale e da piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,3°C e +17,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 85%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 7,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali e settentrionali.

Durante la notte, Sondrio registrerà un cielo coperto con temperature stabili attorno ai +14,3°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con accumuli che si intensificheranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +16,5°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno attorno al 29%. I venti, leggeri e variabili, non supereranno i 5 km/h, rendendo l’aria ancora più umida.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione delle piogge, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,3°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra l’80%. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia saranno presenti, sebbene con intensità minore rispetto alla mattina.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature in calo fino a +14,5°C. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, ma la copertura nuvolosa non darà tregua, mantenendo l’atmosfera grigia e umida. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sondrio indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 2 Ottobre, ci si aspetta un giorno caratterizzato da piogge leggere e nuvolosità persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° Assenti 5.2 S max 6.7 Ostro 98 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +14.4° perc. +14.5° 0.37 mm 3.1 S max 4.4 Ostro 99 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.7° 0.6 mm 2.8 S max 3.6 Ostro 99 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.4° 0.45 mm 4 OSO max 5.6 Libeccio 98 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.22 mm 3.9 N max 5.7 Tramontana 91 % 1006 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 32 % 4.9 NNE max 7.1 Grecale 84 % 1006 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 16 % 6.9 N max 6.6 Tramontana 86 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 4 % 5.3 NNE max 5 Grecale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:53

