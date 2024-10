Meteo Teramo, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Teramo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà per lo più sereno, con qualche nube sparsa nelle ore centrali della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare sereno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà intorno all’88%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attesteranno attorno al 17%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su livelli contenuti, intorno ai 6-8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21°C intorno alle 13:00, con un cielo che si presenterà ancora sereno o con nubi sparse. La velocità del vento rimarrà moderata, con intensità che varierà tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 62%, rendendo la giornata piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Teramo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere del clima autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° Assenti 4.2 O max 3.9 Ponente 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 4.4 O max 4.1 Ponente 85 % 1025 hPa 7 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.5 OSO max 3.6 Libeccio 76 % 1026 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +20° Assenti 6.7 NE max 4.2 Grecale 63 % 1025 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 8.9 ENE max 5.9 Grecale 62 % 1024 hPa 16 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 3.9 E max 4 Levante 91 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 3.8 O max 3.6 Ponente 91 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 4.6 O max 4.2 Ponente 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:58

