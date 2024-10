Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Termini Imerese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,6°C della notte e i 26,6°C durante la mattina. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e un cielo sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1019 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 6,5 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 26,6°C. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 40%. I venti, sempre leggeri, si disporranno da nord-nord est, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 24,7°C. Il cielo rimarrà sereno, ma si potrà notare un aumento della copertura nuvolosa verso la sera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%, mentre i venti continueranno a essere deboli, senza particolari variazioni.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 22,1°C, con un’umidità che salirà fino al 70%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1019 hPa, mentre i venti si disporranno da sud-sud ovest, mantenendo una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di leggere variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 4.2 S max 4.5 Ostro 47 % 1018 hPa 5 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 2 SE max 3.2 Scirocco 48 % 1019 hPa 8 cielo sereno +24.8° perc. +24.3° Assenti 2.2 NNE max 1.9 Grecale 38 % 1020 hPa 11 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.7 NNE max 4.7 Grecale 40 % 1019 hPa 14 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 9.4 NE max 7.7 Grecale 48 % 1019 hPa 17 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° Assenti 3.7 E max 4.2 Levante 64 % 1019 hPa 20 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 5.8 SSE max 5.6 Scirocco 58 % 1019 hPa 23 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 6.9 SSO max 6.2 Libeccio 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:23

