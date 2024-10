Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

A Termini Imerese, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre si presenteranno con condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,5°C e +22,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della sera, ma senza portare precipitazioni significative. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023hPa, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

Nella notte, Termini Imerese registrerà temperature intorno ai +17,2°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera piacevole. Con il passare delle ore, nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +22,3°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sparsa. L’umidità aumenterà, ma non ci saranno precipitazioni. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a +16,7°C e l’umidità si attesterà attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Termini Imerese indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata serena, si presenterà più nuvoloso nel fine settimana. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +16.9° Assenti 6.8 S max 6.8 Ostro 84 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 6 S max 5.9 Ostro 84 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 2.1 S max 2.9 Ostro 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 8.3 NNE max 4.8 Grecale 55 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 8.7 NNE max 8 Grecale 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 1.6 NNO max 2.6 Maestrale 80 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.2 SSO max 4 Libeccio 83 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 4.9 SSO max 4.9 Libeccio 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:03

