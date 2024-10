Meteo Terni, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Terni si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con sporadiche piogge nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative nel pomeriggio e nella serata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. Le probabilità di pioggia saranno moderate, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera tra le 12:00 e le 15:00, con accumuli di circa 0.19 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%, mentre la velocità del vento sarà di circa 4-6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un passaggio a nubi sparse e una diminuzione della temperatura che scenderà a circa 19°C. Le probabilità di pioggia si ridurranno notevolmente, e non si prevedono accumuli significativi. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1021 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. L’umidità continuerà a essere alta, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un clima più stabile, mentre dopodomani le temperature potrebbero salire ulteriormente, portando a giornate più soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un ritorno alla normalità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 34 % 5.1 NNE max 5.7 Grecale 93 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 29 % 5.4 NE max 5.6 Grecale 94 % 1016 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 16 % 5.4 NE max 8.3 Grecale 90 % 1017 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 12 % 5.3 ENE max 11.3 Grecale 66 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.16 mm 4.6 ENE max 9.3 Grecale 62 % 1019 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 49 % 4.1 ENE max 4.8 Grecale 80 % 1021 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 1 % 7.1 ENE max 6.4 Grecale 88 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 1 % 6 ENE max 5.7 Grecale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:15

