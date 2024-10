Meteo Terni, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino al mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore notturne. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno anche l’85% in alcune ore.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Le piogge si faranno meno intense, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.56 mm. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che supereranno il 70%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con direzione prevalentemente occidentale.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con la presenza di poche nuvole e una diminuzione della copertura nuvolosa al 19%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 12°C entro la fine della giornata. L’umidità si manterrà alta, ma senza precipitazioni significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, segnalando una certa stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni, con un abbassamento delle probabilità di pioggia e un aumento delle temperature. Domenica e lunedì potrebbero portare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.17 mm 7.2 ESE max 12.7 Scirocco 88 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.11 mm 5 ESE max 4.7 Scirocco 86 % 1011 hPa 7 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° prob. 2 % 2.9 ENE max 3.5 Grecale 80 % 1012 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° prob. 8 % 0.6 N max 5 Tramontana 61 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +20.1° perc. +19.7° 0.13 mm 2.4 O max 4 Ponente 57 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.51 mm 2.2 ONO max 4.5 Maestrale 81 % 1011 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° prob. 6 % 3.7 ENE max 3.7 Grecale 89 % 1013 hPa 22 poche nuvole +12.4° perc. +12.1° prob. 6 % 4.1 NE max 4.1 Grecale 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:39

