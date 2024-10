Meteo Treviso, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da condizioni di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati meteorologici evidenziano un inizio di giornata con precipitazioni significative, che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, Treviso sarà interessata da piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra i 14 e i 18 km/h, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle forti piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con velocità che si attesteranno intorno ai 15 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero superare i 6 mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 98%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, che diventeranno più leggere, ma la nuvolosità rimarrà comunque presente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia scenderà, ma non sarà del tutto assente. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15°C. Il vento si calmerà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 10 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a mostrare segni di diminuzione.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano un Venerdì 18 Ottobre all’insegna della pioggia, con un miglioramento atteso in serata. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che potrebbero aumentare e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 1.51 mm 18.2 ENE max 31.7 Grecale 95 % 1017 hPa 5 forte pioggia +16.4° perc. +16.7° 5.31 mm 14.3 ENE max 33 Grecale 98 % 1015 hPa 8 forte pioggia +17° perc. +17.4° 4.69 mm 12.3 SE max 24.8 Scirocco 98 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.63 mm 17.1 NE max 27.3 Grecale 97 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.1 mm 15.5 NE max 26 Grecale 94 % 1016 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 13 % 10.7 NE max 20.4 Grecale 93 % 1017 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.9° prob. 17 % 10.2 NE max 16.1 Grecale 92 % 1017 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 35 % 10.3 NE max 17.1 Grecale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:15

