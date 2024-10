Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia di Giovedì 24 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia leggera nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,7°C e i 19,5°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 97% nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con velocità che potranno arrivare fino a 14,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si manterranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, con una percentuale che varierà dal 25% al 37%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 1%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse fino a metà mattinata, con temperature che si attesteranno tra i 18,3°C e i 19,4°C. A partire dalle 10:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 57%. La probabilità di pioggia aumenterà, portando a una leggera intensificazione delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 53%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,7°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e i venti continueranno a soffiare da nord-est con intensità leggera. La probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 14%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia indicano una giornata di Giovedì 24 Ottobre con condizioni meteo variabili, caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e possibilità di pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e temperature più elevate. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere un weekend più favorevole, mentre per chi ha in programma attività all’aperto, sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° prob. 1 % 6.3 NNE max 5.4 Grecale 73 % 1027 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° prob. 16 % 6.3 N max 5.1 Tramontana 68 % 1026 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° prob. 22 % 7.3 NNE max 6.2 Grecale 66 % 1026 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° prob. 31 % 6.2 E max 7.3 Levante 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° prob. 26 % 7.4 ENE max 8.6 Grecale 72 % 1026 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 53 % 14.5 E max 15.4 Levante 80 % 1024 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 51 % 13.3 ENE max 15 Grecale 83 % 1025 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 14 % 7.8 NNE max 7.9 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.