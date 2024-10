Meteo Ventimiglia, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si registrerà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +18,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a 12 km/h. Durante la mattina, la pioggia continuerà, con temperature in calo a +17,7°C e umidità al 93%. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con pioggia leggera e temperature attorno ai +18,9°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature di circa +17,2°C e assenza di precipitazioni. Domenica, si manterrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i +19,9°C.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si registrerà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, con una temperatura percepita di +18,6°C. La velocità del vento sarà di 12 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e si prevederanno precipitazioni di 1.72 mm.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia moderata e una temperatura che scenderà a +17,7°C. La copertura nuvolosa salirà al 100% e il vento si attenuerà a 11,1 km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 2.8 mm, mantenendo l’umidità al 93%.

Nel pomeriggio, ci sarà un leggero miglioramento, con pioggia leggera e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 17% e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 10,9 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con solo 0.35 mm attesi.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a migliorare, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 23% e il vento si attenuerà ulteriormente, con una velocità di 3,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +17,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 87% e il vento soffierà a 5,5 km/h da Est. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà al 77%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno leggermente a +17,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e ci sarà un incremento della velocità del vento a 5,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mantenendo l’umidità al 76%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con pioggia leggera e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 39% e il vento soffierà a 7,7 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un totale di 0.28 mm.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno a +17,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 70% e il vento si manterrà attorno ai 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà al 72%.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +17,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 72% e il vento soffierà a 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà al 67%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno a +19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 87% e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 10,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo l’umidità al 65%.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 97% e il vento si manterrà attorno agli 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà al 64%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +19,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 87% e il vento si attenuerà a 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà al 67%.

Conclusioni

Il fine settimana a Ventimiglia si presenterà con un clima variabile. Venerdì inizierà con piogge moderate, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento, con schiarite nel pomeriggio e nella sera. Sabato, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con occasionali piogge leggere. Domenica, invece, si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe risultare più stabile.

