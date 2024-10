Meteo Vercelli, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà sereno all’inizio, ma si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% entro la mattina. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 16,8°C intorno alle 11:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità aumenterà, portando a un clima piuttosto umido e fresco.

La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si manterranno sui 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si protrarranno fino a notte fonda. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,34 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Sabato 19 Ottobre, ci si aspetta una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un clima che richiederà un abbigliamento adeguato. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione, mentre chi preferisce il sole dovrà pazientare qualche giorno in più.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° prob. 15 % 6 NNO max 6.1 Maestrale 89 % 1017 hPa 4 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 4 % 3.8 NNO max 4.2 Maestrale 87 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 2 % 5.2 NNO max 6.8 Maestrale 84 % 1017 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° prob. 5 % 3.8 ONO max 4.6 Maestrale 72 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.25 mm 8.5 NE max 12 Grecale 82 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.28 mm 7.2 NNE max 15.6 Grecale 89 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.29 mm 7.1 NO max 13.6 Maestrale 92 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 88 % 7 O max 13.1 Ponente 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:29

