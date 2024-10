Meteo Vercelli, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 13,5°C, con una leggera diminuzione fino a 12,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6% durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 4,9 km/h, prevalentemente da direzione Ovest.

Nella mattina, le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un’ottima esposizione al sole. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 63%, ma non influenzerà negativamente il comfort climatico. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, contribuendo a mantenere un clima stabile.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,2°C alle 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. Le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14°C alle 20:00 e scendendo ulteriormente fino a 13,2°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da 6% a 27%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, ma attualmente non si intravedono perturbazioni in arrivo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 3.9 NNO max 4.2 Maestrale 86 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.1° perc. +11.7° Assenti 4.2 NO max 4.6 Maestrale 86 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 3.7 O max 4.7 Ponente 79 % 1026 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 3.2 SSO max 3.3 Libeccio 66 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 3.7 SO max 5.1 Libeccio 61 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 3 SO max 3.4 Libeccio 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 3.6 ONO max 4.4 Maestrale 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 3.7 NO max 4.3 Maestrale 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:09

