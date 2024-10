Meteo Viareggio, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Viareggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature si manterranno tra i 18,2°C e i 18,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che varieranno da 0,32 mm a 0,92 mm. La velocità del vento continuerà a oscillare tra i 7,7 km/h e i 14,2 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 90-93%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19°C. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la pioggia sarà costante, con accumuli che varieranno da 0,18 mm a 0,54 mm. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 89-90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Viareggio nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno stabili, ma le condizioni di umidità potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 7.8 E max 10 Levante 82 % 1019 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 2 % 8.4 ENE max 9.6 Grecale 84 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.64 mm 7.7 NE max 12.4 Grecale 90 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.8 mm 13.9 E max 20.2 Levante 93 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.3 mm 9.2 E max 12.4 Levante 88 % 1018 hPa 17 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 72 % 8 E max 10.2 Levante 91 % 1019 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 4 % 10 E max 12.3 Levante 89 % 1019 hPa 23 cielo coperto +18.1° perc. +18.4° prob. 12 % 10.2 ENE max 12.1 Grecale 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:28

