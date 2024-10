Meteo Vicenza, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, prevalentemente da nord-est, e l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente durante le ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 9%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 63% intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con valori che toccheranno il 65% alle 17:00. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 18,9°C, mentre la ventilazione rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

La sera porterà un cambiamento più marcato, con il cielo che diventerà completamente coperto. Alle 20:00, si registrerà la prima pioggia leggera, con un accumulo di 0,25 mm. Le temperature scenderanno a circa 15,8°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a notte inoltrata, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 33%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Martedì. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. La giornata di Lunedì si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con l’arrivo di piogge leggere in serata, rendendo opportuno portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 4.3 N max 4.1 Tramontana 82 % 1014 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 4.6 NNE max 4.4 Grecale 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 3.7 N max 5.1 Tramontana 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 4.1 ENE max 3.4 Grecale 65 % 1017 hPa 13 poche nuvole +18.9° perc. +18.4° Assenti 3.2 E max 3.2 Levante 59 % 1016 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 1.9 SE max 2.7 Scirocco 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 18 % 3.6 NNE max 5.7 Grecale 75 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 26 % 4.6 ENE max 7.8 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:37

