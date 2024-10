Meteo Vimercate, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una prevalenza di piogge moderate e occasionali momenti di pioggia più intensa. I venti si presenteranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,15 mm.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia moderata. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione a 15,2°C verso le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 4,27 mm. I venti si presenteranno più deboli, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si attesteranno su valori minimi, con accumuli che non supereranno i 0,36 mm. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 1 km/h e 2,9 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 83%. Le temperature scenderanno fino a 13°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. I venti si faranno più presenti, con velocità che raggiungeranno i 7,2 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 2%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate indicano una giornata di Giovedì 10 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti, con un graduale miglioramento previsto per la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno però attendere il fine settimana per godere di condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.21 mm 6.4 E max 17.6 Levante 91 % 1002 hPa 4 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.14 mm 9 E max 23.6 Levante 95 % 999 hPa 7 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.48 mm 5.8 ESE max 19.4 Scirocco 95 % 999 hPa 10 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.87 mm 1.5 S max 11.3 Ostro 98 % 1000 hPa 13 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.36 mm 1 ONO max 4.9 Maestrale 97 % 1000 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 67 % 3.7 NO max 7.9 Maestrale 92 % 1000 hPa 19 poche nuvole +13.3° perc. +13° Assenti 7.2 NNO max 12 Maestrale 88 % 1003 hPa 22 poche nuvole +12.2° perc. +11.6° Assenti 7.1 N max 9.9 Tramontana 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:40

