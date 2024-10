Meteo Vittoria, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 17°C nelle prime ore della notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 23°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,8 km/h in serata, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 17°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’80%. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che tenderà a diminuire progressivamente.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 1-6%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con un aumento della probabilità di pioggia che potrà arrivare fino al 69%. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria mostrano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede una situazione simile, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 5.4 ENE max 5.6 Grecale 80 % 1022 hPa 4 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 8.9 ENE max 9 Grecale 79 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 9.3 ENE max 11.5 Grecale 71 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.7 SE max 13.6 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 13.5 SSE max 16.1 Scirocco 54 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 6 % 3.5 ESE max 6.4 Scirocco 72 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 37 % 11.2 ENE max 17 Grecale 80 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° prob. 63 % 13.4 ENE max 21.1 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:13

