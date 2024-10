Meteo Voghera, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che si presenterà in diverse intensità durante le varie fasi della giornata, influenzerà notevolmente le temperature e l’umidità. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si estenderanno per tutto il giorno.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La velocità del vento varierà tra i 5 km/h e i 11 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, e la pressione atmosferica sarà di circa 1006 hPa.

Durante la mattina, il maltempo si intensificherà, con pioggia moderata che porterà le temperature a scendere fino a 13°C. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo velocità di 23 km/h e raffiche fino a 40 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare a 1,41 mm entro le ore centrali della mattina. L’umidità rimarrà costante intorno al 94%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere sfavorevoli, con pioggia moderata che porterà le temperature a un massimo di 12,5°C. La velocità del vento si manterrà tra i 10 km/h e i 19 km/h, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni si accumuleranno, raggiungendo picchi di 3,72 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 98%.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con pioggia moderata che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11,8°C. Il vento si calmerà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con velocità di circa 7 km/h. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 10 mm, contribuendo a un elevato livello di umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che si protrarranno per tutto il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.8 mm 6.5 ENE max 12 Grecale 97 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.61 mm 13.6 ENE max 19.9 Grecale 94 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 1.07 mm 15 ENE max 25.6 Grecale 97 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 1.41 mm 26 ENE max 44.2 Grecale 94 % 1004 hPa 13 pioggia moderata +12.5° perc. +12.4° 1.38 mm 19.2 NE max 34.9 Grecale 96 % 1004 hPa 16 pioggia moderata +12.3° perc. +12.1° 3.57 mm 12.3 N max 18.2 Tramontana 98 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +11.9° perc. +11.7° 3.51 mm 11.8 NO max 24.9 Maestrale 98 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +11.8° perc. +11.5° 1.28 mm 4.8 ONO max 9.1 Maestrale 97 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:55

