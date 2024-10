Meteo Voghera, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Voghera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio. La temperatura si manterrà attorno ai 13°C, con un’umidità elevata che contribuirà a una sensazione di freschezza. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa totale. La temperatura si attesterà intorno ai 12,4°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 98%. I venti soffieranno da Nord Est con velocità di circa 5,5 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con forti piogge attese tra le 10:00 e le 12:00. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 13°C, ma la percezione termica potrebbe risultare leggermente più bassa a causa dell’umidità e del vento. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 6,25 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione delle piogge e un cielo che si presenterà coperto. La temperatura salirà leggermente fino a raggiungere i 13,7°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra 11 km/h e 22,6 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma rimarrà comunque presente.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%. I venti si attenueranno, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che potrebbero schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.38 mm 6.1 NNE max 9.3 Grecale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 2.49 mm 5.7 N max 9.1 Tramontana 99 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +12.8° perc. +12.7° 0.28 mm 1 N max 8.1 Tramontana 98 % 1010 hPa 10 forte pioggia +13° perc. +12.9° 4.77 mm 1.2 ONO max 2.7 Maestrale 97 % 1007 hPa 13 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 3.34 mm 12.6 SSO max 18.7 Libeccio 96 % 1006 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 80 % 13.3 OSO max 20.1 Libeccio 93 % 1005 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 44 % 9.5 SSO max 16 Libeccio 94 % 1006 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 32 % 7.7 OSO max 13.1 Libeccio 93 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:46

