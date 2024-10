Microsoft, l’intelligenza artificiale e le eccellenze per una trasformazione imprenditoriale in Italia 

MeteoWeb

Le eccellenze italiane e l’intelligenza artificiale sono in grado di cambiare un paese a grande vocazione imprenditoriale. E’ l’impegno in Italia di Microsoft, il colosso tecnologico pronto ad investire 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni, con l’obiettivo di espandere la sua infrastruttura. L’impegno di Redmond è arrivato durante la tappa italiana, a Roma, dell’AI Tour, partito da Londra il 21 ottobre.

“L’intelligenza artificiale è un tema caldo da anni, noi lo abbiamo trasformato nella forza motrice delle aziende. L’Italia è un paese a grande vocazione imprenditoriale”, ha spiegato a Roma Satya Nadella, il Ceo di Microsoft, azienda che ha investito massicciamente anche in OpenAI e ChatGpt. “Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell’intelligenza artificiale in Italia e a garantire che ne beneficino tutti – ha aggiunto -. Gli investimenti che abbiamo fatto all’inizio del mese nell’infrastruttura cloud e nell’IA, insieme alla formazione sulle competenze di intelligenza artificiale, aiuteranno a garantire un ampio accesso alla tecnologia, necessaria perché gli italiani e l’economia italiana prosperino in questa era dell’IA”.

Le innovazioni nel cloud e nell’IA

Nadella ha anche parlato “di uso responsabile e sicuro delle innovazioni nel cloud e nell’IA”, due temi caldi nel dibattito mondiale su questa tecnologia che sta galoppando. “Se uniamo le eccellenze italiane e l’intelligenza artificiale saremo un paese vincente”, ha sottolineato a Roma Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, spiegando come l’IA potrà venire in aiuto in un paese “che non brilla in produttività e ha una curva demografica decrescente”.

Secondo una ricerca l’uso dell’intelligenza artificiale ha incrementato dell’1% la produttività in Italia. “È fantastico vedere come tante organizzazioni italiane in ogni settore stiano già utilizzando le nostre piattaforme per innovare”, ha osservato Nadella. Tra le storie di innovazione spicca Julia, la piattaforma che servirà ai turisti che arriveranno a Roma durante il Giubileo. “Roma non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. “La prossima volta che verrò a Roma seguirò questo itinerario”, ha ribattuto Nadella.

