Milton, “un altro uragano più piovoso, ventoso e distruttivo a causa del cambiamento climatico”: lo studio

L’uragano Milton è iniziato come una depressione tropicale nel Golfo del Messico sabato 5 ottobre. Si è intensificato molto rapidamente fino a raggiungere lo stato di tempesta tropicale, prima di subire un’intensificazione esplosiva fino a una categoria 5 elevata tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, mentre si spostava a sud-est verso la Penisola dello Yucatan, in Messico, dove la pressione centrale è scesa sotto i 900hPa. “Ciò è stato guidato e sostenuto dalle temperature molto elevate della superficie del mare nel Golfo, che analisi precedenti hanno dimostrato essere state rese 400-800 volte più probabili dal cambiamento climatico”, scrivono gli scienziati del clima World Weather Attribution in un’analisi sul violento uragano Milton.

“Milton ha quindi virato a nord-est, avvicinandosi alla Florida centrale, in un percorso molto vicino sia a Tampa che a Orlando. La sua intensità è scesa leggermente alla categoria 3 al momento del landfall la sera del 9 ottobre, portando forti venti, piogge estreme e innalzamenti di marea di 1,5-3 metri sulla costa occidentale della Florida, prima di spostarsi direttamente attraverso la penisola”, si legge ancora.

Mentre si lavorava ancora sugli impatti dell’uragano Helene che aveva colpito solo due settimane prima, le autorità hanno inviato oltre 1.000 soccorritori e più di 1.400 addetti alla ricerca e al soccorso sul campo per supportare le persone sulla traiettoria di Milton. Inoltre, le autorità governative hanno esortato le persone a evacuare l’area e hanno fornito navette gratuite per coloro che vivevano nella traiettoria prevista di Milton. Oltre 7 milioni di persone vivono nell’area che ha ricevuto ordini di evacuazione obbligatori, anche se alcuni non li hanno rispettati o non sono stati in grado di farlo. L’uragano, inoltre, ha generato decine di tornado che hanno causato molte vittime.

I risultati dello studio

“Milton si è formato nel Golfo del Messico e si è intensificato nel giro di soli due giorni in un uragano di categoria 5. È seguito sulla scia dell’uragano Helene che ha toccato terra meno di due settimane prima di Milton. Sia la rapida intensificazione sia il fatto che il personale di emergenza stava ancora continuando con il recupero da Helene hanno reso difficili i preparativi. Nonostante ciò, molte persone nel percorso immediato sono state evacuate e le perdite e i danni causati da Milton sono molto inferiori a quelli provocati da Helene”, scrivono gli autori dello studio.

Per valutare se il cambiamento climatico abbia influenzato le forti piogge causate dell’uragano Milton, gli scienziati hanno determinato se c’è una tendenza nelle osservazioni. “In tre dei quattro set di dati analizzati, scopriamo che gli eventi di forti piogge di 1 giorno come quello associato a Milton sono più intensi del 20-30% e hanno circa il doppio delle probabilità nel clima odierno, ovvero 1,3°C più caldo di quanto sarebbe stato senza il cambiamento climatico. Il quarto set di dati mostra cambiamenti molto più ampi”, si legge nell’analisi.

“Questi risultati si basano su dati osservativi e non includono modelli climatici. I risultati sono compatibili con quelli ottenuti per altri uragani nell’area che sono stati studiati nella letteratura scientifica. Nonostante l’utilizzo di diverse definizioni di eventi temporali e geografici, nonché di diversi set di dati osservativi e modelli climatici, tutti questi studi mostrano un aumento simile di intensità tra il 10 e il 50% e circa un raddoppio della probabilità. Siamo quindi fiduciosi che tali cambiamenti nelle forti piogge siano attribuibili al cambiamento climatico”, scrivono gli autori dello studio.

Il modello IRIS è stato utilizzato per studiare i forti venti dell’uragano Milton analizzando le tempeste che toccano terra entro 2 gradi da Milton. “Modellando statisticamente le tempeste in un clima più fresco di 1,3°C, questo modello ha mostrato che il cambiamento climatico era responsabile di un aumento di circa il 40% nel numero di tempeste di questa intensità e, in modo equivalente, che le velocità massime del vento di tempeste simili sono ora circa 5m/s (circa il 10%) più forti rispetto a un mondo senza cambiamenti climatici. In altre parole, senza cambiamenti climatici Milton avrebbe toccato terra come tempesta di categoria 2 invece che di categoria 3”, affermano gli esperti.

L’intensità degli uragani e la rapida intensificazione sono fortemente correlate alle alte temperature della superficie del mare, che consentono “livelli più elevati di umidità locale, instabilità atmosferica e intensità potenziale”. “Lungo la traiettoria di Milton, le temperature oceaniche erano costantemente più alte di oltre 1°C rispetto a quanto sarebbero state in un mondo senza cambiamenti climatici, e sono state rese tra 400 e 800 volte più probabili durante l’intensificazione in un uragano di grandi dimensioni. Concludiamo che le temperature più alte della superficie del mare lungo la traiettoria dell’uragano Milton sono state fortemente influenzate dai cambiamenti climatici, che hanno interessato l’ambiente di Milton e hanno reso più probabile che la tempesta si sviluppasse e si intensificasse per tutta la sua durata”, scrivono gli autori dello studio.

Uragani e cambiamenti climatici

La stagione degli uragani del Nord Atlantico dura da giugno a novembre e in media circa 1-2 uragani toccano terra negli Stati Uniti ogni anno. Gli uragani sono tra i disastri più costosi e tra il 1900 e il 2017 si sono verificati 41 eventi che hanno causato almeno 3 miliardi di dollari di danni (se adeguati ai dollari del 2017), con i tre eventi più distruttivi che hanno superato i 100 miliardi di dollari ciascuno, si legge nello studio.

“Su scala globale, negli ultimi decenni si è assistito a un aumento dei cicloni tropicali più intensi (categoria 3-5 sulla scala Saffir-Simpson), ma a nessuna variazione nel numero complessivo di cicloni tropicali. Gli studi di attribuzione sui recenti uragani pericolosi nel bacino del Nord Atlantico mostrano che le precipitazioni di questi eventi sono state tutte amplificate dal cambiamento climatico antropogenico: Katrina nel 2005 del 4%, Irma nel 2017 del 6%, Maria nel 2017 del 9%, Florence nel 2018 del 5%, Dorian nel 2019 del 5-18%, Ian nel 2022 del 18%, Harvey nel 2017 del 7-38% e Helene nel 2024 del 10%. Vi sono inoltre crescenti prove del fatto che gli uragani si stanno intensificando più rapidamente, diventando più intensi e continueranno a farlo con l’ulteriore riscaldamento, e che gli innalzamenti di marea stanno causando danni aggiuntivi a causa dell’innalzamento del livello del mare”, concludono gli esperti nel loro studio.

