Tesla ha presentato il suo tanto atteso robotaxi in uno studio di Hollywood anche se i fan del produttore di veicoli elettrici dovranno aspettare almeno fino al 2026 prima che siano disponibili. L’amministratore delegato Elon Musk è salito sul palco dello studio Warner Bros a bordo di uno dei “Cybercabs” dell’azienda, spiegando alla folla che i veicoli alimentati dall’intelligenza artificiale non hanno volante o pedali. Tesla ha iniziato a vendere il software, chiamato “Full Self-Driving”, nove anni fa. Ma ci sono dubbi sulla sua affidabilità.

“Passeremo dalla guida autonoma supervisionata alla guida autonoma non supervisionata, in cui ci si può addormentare e svegliarsi a destinazione”, ha dichiarato. “Sarà un futuro glorioso”. Musk ha dichiarato che Tesla prevede che i Cybercabs costeranno meno di 30.000 dollari. Ha stimato che i veicoli saranno disponibili nel 2026, aggiungendo poi “prima del 2027″. L’azienda prevede inoltre di rendere disponibile la tecnologia Full Self-Driving sui suoi popolari veicoli Model 3 e Model Y in Texas e California il prossimo anno.

Tesla aveva una ventina di Cybercab a disposizione e ha offerto ai partecipanti all’evento la possibilità di fare un giro all’interno degli studi cinematografici, non sulle strade di Los Angeles. Alla presentazione, intitolata “We, Robot” e trasmessa in diretta streaming sul sito web di Tesla e su X, Musk ha anche rivelato un elegante veicolo dall’aspetto di minibus che, come il Cybercab, sarà a guida autonoma e potrà trasportare fino a 20 passeggeri.

Di questo veicolo con porte ad ali di gabbiano sono già state prodotte cinquanta unità, ha aggiunto. Il “Cybercab” dovrà però superare ostacoli tecnici e normativi prima di poter far salire a bordo i suoi primi clienti, Musk che ha presentato anche un Robovan che può trasportare 20 persone o merci contemporaneamente, ha descritto l’annuncio del robotaxi come il momento più importante per l’azienda dall’introduzione dell’auto per il mercato di massa Model 3 nel 2017.

L’azienda ha anche presentato alcuni dei suoi robot umanoidi ‘Optimus’ bianchi e neri, che hanno camminato a pochi metri dai partecipanti prima di esibirsi in passi di danza in un gazebo dall’aspetto futuristico. Musk ha stimato che i robot costeranno tra i 28.000 e i 30.000 dollari e saranno in grado di fare da babysitter, tagliare l’erba, andare a fare la spesa, tra le altre cose. “Qualsiasi cosa vi venga in mente, la farà”, ha detto.

L’utilizzo e la sicurezza

“Molti si lamentano dei prezzi alti, tra rate, assicurazione, parcheggio, manutenzione. Ma pensate: quante ore usate la macchina in una settimana? In media 10 ore, su un totale di 168. Il resto del tempo, le auto non fanno nulla. Quelle autonome, invece, possono essere utilizzate cinque-dieci volte in più. La stessa auto assume un valore cinque o dieci volte superiore”, ha spiegato Musk, secondo cui la macchina a guida completamente robotizzata è anche dieci volte più sicura di una normale.

“Non si stanca, non guarda il cellulare. Poi è stata allenata con i dati di più di un milione di macchine: è preparata per situazioni che non vi sognate nemmeno”. Il Robotaxi è la scommessa di Tesla per il futuro. Non quello “apocalittico spesso vaticinato da Hollywood, ma un futuro glorioso, felice. L’autonomia vi restituisce il tempo. Non dovrete più guidare per spostarvi. La vostra macchina diventerà un comodo salottino, in cui potrete dormire, lavorare, bere un drink: vivere”. Musk, non troppo ben voluto a Hollywood per gli attacchi alle minoranze e per l’orgoglioso appoggio a Donald Trump, ha invitato agli Studios di Burbank investitori, analisti di borsa, giornalisti e fan di Tesla, che hanno interrotto il suo discorso a braccio con diversi “Elon, we love you!”.

Tra il pubblico, anche il presidente di Stellantis, John Elkann, insieme al fratello minore di Elon, Kimbal.

