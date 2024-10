Nelson (NASA) allo IAC: “astronauti di nuovo sulla Luna entro il 2026”

MeteoWeb

Al Congresso Internazionale di Astronautica IAC 2024 in corso a Milano, Bill Nelson, amministratore della NASA, ha parlato dei programmi per il ritorno dell’uomo sulla Luna. Nelson ha affermato che grazie al programma Artemis, l’uomo tornerà in orbita attorno alla Luna nel settembre 2025, mentre calpesterà nuovamente il suolo lunare entro la fine del 2026.

“Torneremo sulla Luna in modo diverso” rispetto a quanto fatto con il programma Apollo, osserva Nelson. “Stavolta andremo in una regione diversa della Luna, vicino al polo sud dove pensiamo che ci sia acqua, e lo faremo in un modo diverso, con la collaborazione di partner internazionali e commerciali”.

Per questo sono cruciali gli Accordi di Artemis, che rappresentano “una dichiarazione degli scopi pacifici dell’esplorazione lunare”. Continua a crescere il numero dei Paesi aderenti, compreso quello dei Paesi emergenti, precisa il numero uno della NASA. “Siamo nell’età dell’oro dell’esplorazione spaziale, sia perché molte nazioni sono coinvolte sia per l’esplosione di tecnologie che ci permettono di rispondere a domande finora impensabili e di fare scoperte eccezionali”, aggiunge Nelson, citando i risultati raggiunti da missioni come quella del telescopio spaziale Webb e dal rover Perseverance su Marte.

Nelson conclude: “ho avuto il privilegio di volare nello spazio per vedere la Terra che è casa nostra, e da lassù non ho visto alcuna divisione politica, religiosa o razziale. Siamo tutti cittadini del pianeta Terra”.

Domani, lo IAC vedrà i rappresentanti delle agenzie spaziali del mondo riuniti nel primo Global Space Leaders Summit. Assenti i rappresentanti dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, previsti fino a qualche giorno fa nel programma preliminare del congresso.

