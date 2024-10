Neonati con HIV, tassi di mortalità drammatici in Africa: scoperti nuovi indicatori di rischio

MeteoWeb

Tassi di mortalità ancora alti in Africa tra i neonati affetti da HIV nonostante la diagnosi rapida dell’infezione e la disponibilità delle terapie antiretrovirali. È quanto merge da due nuovi studi condotti dal consorzio di ricerca internazionale EPIICAL guidato dalla Fondazione Penta con il coordinamento scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Queste ricerche hanno portato alla scoperta di due proteine nel sangue predittive del rischio di morte. Dal 2015 i ricercatori del consorzio EPIICAL, composto dai maggiori Centri per l’HIV di Europa, Africa e USA, svolgono attività scientifica e clinica per il controllo dell’infezione in età pediatrica soprattutto nei Paesi svantaggiati dove oggi si concentra il più alto numero di bambini contagiati dal virus.

Nello studio clinico pubblicato sulla rivista Lancet e Clinical Medicine, coordinato dai ricercatori dell’Ospedale Universitario Ramón y Cajal di Madrid, sono stati coinvolti 215 neonati affetti da HIV in Sudafrica, Mozambico e Mali. Questi bambini hanno iniziato la terapia antiretrovirale (ART) entro i primi sei mesi di vita e entro tre mesi dalla diagnosi. Malgrado la disponibilità di farmaci e l’avvio precoce delle cure, è stato rilevato un tasso di mortalità del 10% entro il primo anno di trattamento (in Europa è inferiore all’1%); del 12% entro il secondo anno e stabile al 12% anche dopo 3 anni. Inoltre, solo nel 42% dei neonati arruolati nella ricerca è stato riscontrato un buon controllo dell’infezione per almeno un anno. I principali fattori di rischio mortalità identificati nell’ambito di questo studio sono l’alta carica virale all’avvio della terapia e le condizioni sociali avverse delle famiglie che influiscono sulla corretta aderenza al piano terapeutico.

La ricerca sulla mortalità

La ricerca sulla mortalità neonatale per HIV è stata la base per lo studio di laboratorio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Nature Scientific Report, condotto a Roma dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con l’Università di Roma Tor Vergata. Partendo dai campioni di sangue dei bambini africani arruolati nel precedente studio, i ricercatori hanno indagato la presenza di indicatori del rischio di morte. Il team di ricerca ha analizzato il plasma di un gruppo di bambini con infezione da HIV acquisita nel periodo perinatale deceduti, di un gruppo di sopravvissuti (selezionati per caratteristiche simili con una metodica statistica denominata Propensity score) e di un gruppo di controllo composto da bambini sani non esposti all’HIV. Dal confronto dei dati è emerso che la presenza nel sangue di alti livelli delle proteine IL-6 e CXCL11 è predittiva di mortalità.

“Questi risultati – spiega Paolo Palma, responsabile di Immunologia clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù e coordinatore dello studio condotto a Roma – sottolineano la necessità di strategie di supporto da adottare durante e dopo la gravidanza per migliorare la sopravvivenza nei neonati con HIV. Inoltre, individuare precocemente i biomarcatori infiammatori predittivi come la proteina IL-6 potrebbe favorire il ricorso a terapie mirate, rappresentando un importante passo avanti nella prevenzione della mortalità in questo gruppo così vulnerabile”.

HIV in età pediatrica: i dati del Bambino Gesù

Secondo l’ultimo rapporto UNAIDS, sono circa 1.800.000 i bambini africani, da 0 a 14 anni, affetti da HIV. La regione più colpita è l’Africa subsahariana che, da sola, conta il 90% dei bambini sieropositivi a livello mondiale. I progetti di prevenzione contribuiscono a ridurre l’incidenza delle nuove infezioni pediatriche che, tuttavia, sono oltre 100.000 l’anno.

In Italia, grazie a programmi di prevenzione della trasmissione verticale (da madre a figlio), l’incidenza dell’HIV pediatrico è estremamente bassa. Secondo i dati del Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2021 si sono registrati meno di 10 casi di nuove infezioni pediatriche.

Al Bambino Gesù, Centro di riferimento nazionale per la cura dei bambini con HIV, vengono seguiti circa 80 -100 pazienti pediatrici l’anno. La maggior parte di questi bambini è stata infettata per trasmissione verticale e riceve la terapia antiretrovirale HAART che consente di mantenere una buona qualità della vita e una bassa carica virale.

Il consorzio di ricerca internazionale EPIICAL

EPIICAL è un consorzio internazionale nato nel 2015 che coinvolge 27 partner accademici di Africa, Europa e USA tra i più importanti al mondo nell’ambito della ricerca sull’HIV pediatrico. Il consorzio, finanziato da ViiV Healthcare, è guidato dalla Fondazione Penta con il coordinamento scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

EPIICAL svolge attività clinica e di ricerca per lo sviluppo di strategie terapeutiche che portino al controllo della malattia senza utilizzare i farmaci antiretrovirali attualmente disponibili. Nell’ambito di queste attività, è stata avviata la sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’HIV sviluppato dal Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma.

HIV E AIDS

L’HIV, o Virus dell’Immunodeficienza Umana, è il nome del virus che aggredisce vari tipi di cellule dell’organismo in particolare quelle del sistema immunitario. Dopo il contatto col virus parte la produzione di anticorpi contro l’HIV e la persona diventa sieropositiva. Se l’infezione non viene curata, nel tempo si sviluppa la malattia conclamata o AIDS – sindrome da immunodeficienza acquisita.

Le terapie attualmente disponibili (terapie antiretrovirali) consistono nell’assunzione per bocca di combinazioni di farmaci che, con differenti meccanismi d’azione, hanno l’obiettivo di sopprimere la replicazione di HIV, riducendo la carica virale (concentrazione di virus nell’organismo) a livelli non più rilevabili dai test di laboratorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.