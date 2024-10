Nucleare, Pichetto: “obiettivo produzione dal 2030 con piccoli reattori”

MeteoWeb

Sul nucleare “dobbiamo creare il consenso. Stiamo andando avanti con la preparazione del disegno legge delega che arriverà nel 2025. Il Parlamento potrà valutarlo e avere il quadro di una norma completa. Io ho previsto produzione di energia Nucleare dal prossimo decennio“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in occasione del cuo intervento al #ForumAutomotive in corso a Milano. “Con il nucleare l’obiettivo è avere energia meno costosa e più pulita. I dati ci dicono che oggi complessivamente consumiamo 1.800 terawatt, la previsione al 2050 è il doppio. La scelta non può che essere il nucleare o l’eldorado della fusione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.