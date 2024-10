Nuova avventura spaziofumettistica, protagonista l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano

MeteoWeb

Dopo il suo debutto nel mondo dei fumetti nel 2019, l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano torna a vestire i panni di un eroe della fantascienza, al fianco di Nathan Never, un popolare personaggio della Sergio Bonelli Editore. Parmitano ha presentato la sua ultima avventura “spaziofumettistica” al recente evento Cosmic Synergies, tenutosi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

Parmitano ha condiviso il palco con Hugo Simões, Responsabile delle Pubblicazioni e del Merchandising dell’ESA, e con membri chiave del team creativo di Bonelli: Antonio Serra, co-creatore di Nathan Never; lo scrittore Bepi Vigna; l’illustratore della serie Sergio Giardo; e il caporedattore della Bonelli, Luca Del Savio. La tavola rotonda è stata moderata da Emilio Cozzi, giornalista e scrittore di Wired e Sky TG24.

Come parte di una serie di entusiasmanti attività durante la settimana del 75° Congresso Astronautico Internazionale, la tavola rotonda ha offerto un’esperienza indimenticabile agli appassionati di spazio, ai fan dei fumetti di fantascienza e altro ancora.

Una collaborazione di successo tra l’ESA e Sergio Bonelli Editore

Il fumetto prosegue la proficua collaborazione tra l’ESA e la Sergio Bonelli Editore, iniziata nel 2019 con la partecipazione di Parmitano a un volume speciale intitolato “Stazione Spaziale Internazionale“, con una trama avvincente ambientata nella stazione orbitale.

Quattro anni dopo, Luca e Nathan si ritrovano protagonisti di una nuova avventura: “La terra si frantuma!“. Attraverso le sue pagine, l’esplorazione spaziale torna a intrecciarsi con la narrazione creativa, offrendo una nuova ed entusiasmante fusione tra gli “eroi” del mondo reale e quelli della fantascienza. Per questa edizione, l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano ha assunto anche il ruolo di co-autore, lavorando a stretto contatto con il team di Bonelli. Ambientata in un futuro in cui la Terra è sull’orlo della distruzione, la nuova storia è una testimonianza della sinergia continua tra scienza e fantascienza, in cui l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano presta al progetto sia la sua esperienza che la sua immaginazione.

Fede’s SpaceToon – Episodio II

L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano non solo compare accanto al personaggio di Bonelli, ma è anche protagonista di Fede’s SpaceToon, un fumetto creato da Federico Badessi, designer grafico e fumettista autistico che lavora presso EJR-Quartz per ESA in ESRIN.

Durante l’evento Cosmic Synergies, Federico ha avuto l’opportunità unica di presentarsi al pubblico in un formato dinamico: una breve animazione. Attraverso un coinvolgente video artigianale, che lo presentava in versione cartone animato, Federico ha introdotto il suo ultimo progetto, il secondo episodio della saga di Fede’s SpaceToon. Con la sua maestria unica, la presentazione ha messo in mostra non solo le sue opere attuali, ma anche la sua eccezionale prospettiva di artista autistico, aggiungendo un elemento distintivo che ha arricchito la straordinaria scaletta dell’evento.

Pubblicata da Officina Animata, la prima edizione delle avventure di Fede’s SpaceToon è uscita nel 2022. Il secondo episodio del fumetto di Federico vede ancora una volta protagonista l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, questa volta impegnato in una missione sulla Luna.

