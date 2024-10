Nuova classifica degli influencer della scienza: 37 sono allo IEO

MeteoWeb

Il gruppo di ricerca della Standford University guidato dal Prof. John Ioannidis ha appena pubblicato la nuova classifica dei ricercatori più citati in ambito oncologico dalle riviste scientifiche internazionali, che hanno dunque la maggiore influenza sul pensiero scientifico: 37 sono all’ Istituto Europeo di Oncologia. Il database dei “top scientists” di Standford viene aggiornato annualmente dal 2019 e si basa su un lavoro interdisciplinare dei Dipartimenti di Medicina, Epidemiologia e Salute Pubblica, Statistica, Biomedical Data Science e del Meta Research Innovation Center. I diversi esperti analizzano e incrociano dati bibliometrici tratti dalla banca dati internazionale Elsevier/Scopus con vari indicatori e indici, prendendo in considerazione 22 discipline e 176 subdiscipline medico scientifiche. Vengono estratti i top 100.000 da cui, per ogni subdisciplina, viene selezionato il 2 per mille. Ne risultano per ogni area specifica di ricerca due classifiche: una che considera la produzione scientifica di un solo anno (2023), e l’altra che considera l’intera carriera scientifica fino al 2023.

“Siamo orgogliosi di vedere che anche quest’anno ben 37 medici-ricercatori IEO rientrano nel 2 per mille dei migliori al mondo, per le loro ricerche di base o cliniche. Il numero è sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, ma sono aumentate le donne, che rappresentano il 30 %, e i giovani. La classifica dei top scientist di Standford conferma la presenza costante e crescente di IEO nei ranking internazionali dei migliori medici e dei migliori centri cura e ricerca del mondo. Un segno di eccellenza importante per noi e per i nostri pazienti,” commenta il Prof. Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

I top scientist allo IEO sono: Albini Adriana, Aletti Giovanni, Amati Bruno, Bellomi Massimo, Bertolini Francesco, Cardinale Daniela Maria, Cavallaro Ugo, Ceci Francesco, Colleoni Marco, Colombo Nicoletta, Corso Giovanni, Corti Chiara, Criscitiello Carmen, Curigliano Giuseppe, de Marinis Filippo, Di Fiore Pier Paolo, Fusco Nicola, Galimberti Viviana, Gandini Sara, Gianni Alessandro M., Jereczek-Fossa Barbara Alicja, Maisonneuve Patrick, Minucci Saverio, Natoli Gioacchino, Orecchia Roberto, Passaro Antonio, Peccatori Fedro A., Pelicci Pier Giuseppe, Pesapane Filippo, Pileri Stefano Aldo, Pravettoni Gabriella, Queirolo Paola, Scaffidi Paola, Spaggiari Lorenzo, Trapani Dario, Veronesi Paolo, Viale Giuseppe.

