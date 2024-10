Al via nuova ondata di maltempo, piogge e temporali tra Toscana, Emilia-Romagna e Liguria | LIVE

MeteoWeb

Al via nuova intensa fase di maltempo, con piogge intense e persistenti: il maltempo è tornato in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, mentre sistemi temporaleschi autorigeneranti stanno interessando la Toscana meridionale e la Liguria centrale. “Nelle prossime ore previste piogge abbondanti in particolare lungo la costa grossetana e successivamente sulla costa centro-settentrionale, rovesci sparsi sul resto della Toscana,” sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani, facendo anche il punto sulla situazione fiumi: per quanto riguarda il Cecina, il colmo di piena è transitato alla foce senza criticità; il colmo di piena dell’Elsa è transitato a Castelfiorentino, ed è in arrivo a San Miniato senza criticità; il colmo dell’Era è transitato a Capannoli; nessuna criticità, infine, per Cornia, Albegna, Ombrone grossetano, e lungo l’asta dell’Arno.

