Nutrition & Longevity Festival, grande partecipazione al Fantini Club di Cervia

L’edizione 2024 del Nutrition & Longevity Festival si è tenuta il 14 e 15 settembre presso il Fantini Club di Cervia, Emilia-Romagna, registrando una forte partecipazione con oltre 8.300 persone tra presenze fisiche e spettatori online. Il Festival, attraverso attività educative, culturali e sportive, ha l’obiettivo di promuovere una Nutrizione Sana, l’Esercizio Fisico e la Longevità in salute, offrendo strumenti pratici e utili per vivere a lungo e in salute.

Tra le attività di spicco: il concorso culinario per il Miglior Piatto della Longevità, cooking show, educational show, workshop e masterclass, oltre a tornei ed eventi sportivi ed attività artistiche.

Tra gli ospiti, il prof. Valter Longo, il cuoco e imprenditore Niko Romito, l’ex allenatore Alberto Zaccheroni, lo stilista Guillermo Mariotto, lo chef Alessandro Circiello, l’autrice e chef FuJu Yang,il cantante Scarda, la presentatrice Angela Tuccia e le giornaliste Chiara Amati e Antonella Tagliabue.

Le principali attività del festival hanno coinvolto in presenza, oltre alle attività online:

• 2.400 persone in sessioni educative e culturali;

• 1.000 iscritti a tornei e attività ricreative;

• 240 partecipanti a consulti nutrizionali gratuiti

L’evento ha riscosso l’interesse del pubblico, sia locale che nazionale, e ha fornito ai partecipanti spunti concreti per adottare uno stile di vita più sano e consapevole. Un appuntamento annuale da non perdere per chi è interessato alla salute e alla longevità.

