Oggi lo storico 5° lancio di Starship di SpaceX, nuova pietra miliare per il megarazzo: la diretta

Il sistema di lancio Starship e Super Heavy , una volta completamente assemblato, è il più grande e potente mai costruito , con un’altezza di quasi 122 metri. Il primo stadio, Super Heavy, è alimentato da 33 motori Raptor, mentre la Starship stessa ne utilizza 6. L’obiettivo finale di SpaceX è rendere l’intero sistema completamente riutilizzabile , un traguardo cruciale per le future missioni, come il programma Artemis della NASA, che prevede di utilizzare Starship per portare gli astronauti sulla Luna nel 2026.

Il 5° test di volo per Starship

Il 5° lancio di Starship rappresenta un nuovo test del sistema di lancio più grande e potente mai costruito, composto dal razzo booster Super Heavy e dalla navicella Starship. In questa missione, SpaceX ha l’obiettivo di far rientrare Starship nell’Oceano Indiano dopo un volo con discesa controllata. L’aspetto più innovativo sarà il tentativo di recuperare il primo stadio, Super Heavy, direttamente sulla rampa di lancio grazie a un sistema avanzato: le gigantesche braccia metalliche, soprannominate “chopstick“, del sistema di cattura Mechazilla. Questo complesso meccanismo è stato progettato per ridurre drasticamente i tempi di riutilizzo del razzo tra un lancio e l’altro, accelerando i futuri voli.

La finestra di lancio sarà di 30 minuti e consentirà a Starship di decollare tra le 14 e le 14:30 ora italiana. Gli ingegneri di SpaceX hanno lavorato intensamente per mesi per prepararsi a questo tentativo di cattura del booster, sviluppando le infrastrutture necessarie per massimizzare le probabilità di successo. Tuttavia, il recupero del booster sarà tentato solo se tutte le condizioni tecniche e di sicurezza saranno rispettate.