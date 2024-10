Oggi nuovo epico volo di Starship: 5° ambizioso lancio del razzo SpaceX, ecco cosa succederà

MeteoWeb

SpaceX è pronta ad eseguire quello che potrebbe essere il test di volo più ambizioso del suo razzo Starship. Il lancio di prova, denominato “Flight 5“, è ufficialmente programmato per oggi, domenica 13 ottobre alle 14 ora italiana, presso la base di lancio Starbase, vicino alla spiaggia di Boca Chica, in Texas. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul profilo X di SpaceX, con l’inizio del live circa 35 minuti prima dell’inizio della finestra di lancio.

Starship, ogni volo più ambizioso del precedente

Il 5° lancio di Starship rappresenta il 5° test di volo del sistema di lancio più grande e potente al mondo, costituito dal booster Super Heavy e dalla navicella Starship. Per questo volo, SpaceX punta a far rientrare la Starship nell’Oceano Indiano dopo volo e discesa controllata. Tuttavia, l’elemento innovativo di questa missione sarà il tentativo di recupero del primo stadio Super Heavy direttamente alla rampa di lancio, utilizzando le gigantesche braccia metalliche chiamate “chopstick” del sistema di cattura Mechazilla. Questo meccanismo è stato progettato per ridurre il tempo di riutilizzo tra un lancio e l’altro.

La finestra di lancio sarà di 30 minuti e consentirà a Starship di decollare tra le 14 e le 14:30 ora italiana. Gli ingegneri di SpaceX hanno lavorato intensamente per mesi per prepararsi a questo tentativo di cattura del booster, sviluppando le infrastrutture necessarie per massimizzare le probabilità di successo. Tuttavia, il recupero del booster sarà tentato solo se tutte le condizioni tecniche e di sicurezza saranno rispettate.

Il countdown

Orari Eventi 01:15:00 Il direttore di volo di SpaceX verifica il GO per il carico di propellente 00:49:50 Carico di carburante per Ship (metano liquido) in corso 00:48:40 Carico di LOX (ossigeno liquido) in corso 00:40:40 Caricamento del carburante del booster in corso 00:34:03 Caricamento del LOX del booster in corso 00:19:40 Raffreddamento dei motori su booster e Ship 00:03:20 Completamento del carico di propellente per Ship 00:02:50 Caricamento propellente booster completo 00:00:30 Il direttore di volo di SpaceX verifica il via libera per il lancio 00:00:10 Attivazione del deflettore di fiamma 00:00:03 Inizia la sequenza di accensione dei Raptor 00:00:00 Emozione garantita

La timeline

Orai Eventi 00:00:02 Decollo 00:01:02 Max Q (momento di massimo stress meccanico sul razzo) 00:02:33 Super Heavy MECO (la maggior parte dei motori spenti) 00:02:41 Hot-staging (accensione e separazione degli stadi) 00:02:48 Avvio del burn con boostback di Super Heavy 00:03:41 Stop del burn boostback di Super Heavy 00:03:43 Hot-stage jettison 00:06:08 Super Heavy è supersonico 00:06:33 Inizio del burn di atterraggio di Super Heavy 00:06:50 Ammaraggio di Super Heavy se non si tenta la cattura 00:06:56 Tentativo di spegnimento e cattura di Super Heavy 00:08:27 Spegnimento del motore di Ship 00:48:03 Ingresso di Ship 01:02:34 Ship è transonica 01:03:43 Ship è subsonica 01:05:15 Atterraggio con salto mortale 01:05:20 Burn di atterraggio 01:05:34 Atterraggio emozionante!

Starship e Super Heavy

Il sistema di lancio Starship e Super Heavy, una volta completamente assemblato, è il più grande e potente mai costruito, con un’altezza di quasi 122 metri. Il primo stadio, Super Heavy, è alimentato da 33 motori Raptor, mentre la Starship stessa ne utilizza 6. L’obiettivo finale di SpaceX è rendere l’intero sistema completamente riutilizzabile, un traguardo cruciale per le future missioni, come il programma Artemis della NASA, che prevede di utilizzare Starship per portare gli astronauti sulla Luna nel 2026.

Il test precedente di Starship

Il precedente test di volo, Flight 4, ha visto il primo successo di SpaceX nell’ingresso nello Spazio della Starship, ma il veicolo ha subito danni durante il rientro a causa del surriscaldamento delle pinne. Il booster Super Heavy, invece, è riuscito ad ammarare dolcemente nel Golfo del Messico. “Flight 5” mira a superare questi ostacoli, puntando a un rientro controllato di Starship nell’Oceano Indiano e al primo tentativo di cattura a mezz’aria del booster Super Heavy.

La licenza FAA e i preparativi finali

La Federal Aviation Administration (FAA) aveva inizialmente previsto di rilasciare la licenza di volo per SpaceX non prima di novembre, a causa del tempo necessario per completare le revisioni. Tuttavia, il 12 ottobre l’agenzia ha modificato la licenza, autorizzando SpaceX a lanciare più missioni secondo il profilo del Flight 5. Ciò ha aperto la strada al lancio previsto per oggi.

Se il lancio non dovesse avvenire nella data prevista, SpaceX ha altre 2 finestre di lancio il 14 e 15 ottobre, grazie alla chiusura delle strade locali in Texas per facilitare l’operazione. Tuttavia, eventuali problemi tecnici potrebbero richiedere diversi giorni per il rifornimento dei propellenti, rendendo necessaria una riprogrammazione.

Verso il futuro dei voli spaziali

Con il “Flight 5”, SpaceX si avvicina ulteriormente all’obiettivo di rendere i voli spaziali più sostenibili e accessibili grazie alla riutilizzabilità completa dei suoi veicoli. Se la missione avrà successo, sarà un passo importante verso una nuova era di esplorazione spaziale, che potrebbe includere missioni verso Marte e oltre.

