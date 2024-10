Oggi un’eclissi solare anulare formerà un glorioso “anello di fuoco” nel cielo: tutto quello che c’è da sapere

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 2 ottobre, un’eclissi solare anulare inizierà il suo viaggio attraverso parti dell’Oceano Pacifico, del Cile meridionale e dell’Argentina meridionale. La fase anulare dell’eclissi sarà visibile dalla Terra a partire dalle 18:50 italiane; tuttavia, il momento migliore sarà dalle 21:03 alle 21:09, quando l’anello di fuoco sarà visibile per un massimo di 6 minuti e 11 secondi dall’Isola di Pasqua (conosciuta anche come Rapa Nui).

Durante un’eclissi solare, la Luna passa tra il Sole e la Terra, proiettando un’ombra sul nostro pianeta. L’orbita della Luna attorno alla Terra è leggermente ellittica: a volte è più lontana dalla Terra, a volte è più vicina. Durante un’eclissi anulare o “anello di fuoco”, la Luna è relativamente lontana dalla Terra e non copre completamente il disco solare come vediamo durante un’eclissi solare totale. Lascia, invece, un distinto anello di luce nel cielo, noto come “anello di fuoco“.

Secondo TimeandDate, solo circa 175.000 persone vivono all’interno del percorso di anularità per l’eclissi odierna, un percorso largo tra 265 e 331km. Coloro che sono abbastanza fortunati da trovarsi all’interno di questa fascia sperimenteranno un “anello di fuoco”, mentre coloro che sono al di fuori ma ancora relativamente abbastanza vicini vedranno un’eclissi solare parziale, in cui la Luna sembra dare un “morso” al Sole.

Dove sarà visibile

Sfortunatamente l’evento non sarà visibile dall’Italia ma ecco alcune località degne di nota che sperimenteranno l’eclissi solare anulare di oggi:

Rapa Nui/Isola di Pasqua, Cile (5 minuti, 38 secondi a 6 minuti, 12 secondi di anularità a partire dalle 14:03 EST)

Cochrane, Cile (5 minuti, 40 secondi di anularità a partire dalle 17:21 CLST)

Parco nazionale Perito Moreno, Argentina (6 minuti, 17 secondi di anularità a partire dalle 17:21 ART)

Puerto Deseado, Argentina (3 minuti, 22 secondi di anularità a partire dalle 17:27 ART)

Puerto San Julian, Argentina (5 minuti, 12 secondi di anularità a partire dalle 17:24 ART)

Ecco un elenco delle principali città o altre località importanti che sperimenteranno un’eclissi solare parziale oggi, insieme alla percentuale di copertura del Sole:

Isole Galapagos (1%)

La Paz, Bolivia (1%)

Rio de Janeiro, Brasile (9%)

San Paolo, Brasile (10%)

Buenos Aires, Argentina (42%)

Montevideo, Uruguay (42%)

Santiago, Cile (44%)

Villarrica, Cile (63%)

El Calafate, Argentina (83%)

Isole Falkland (84%)

Isola della Georgia del Sud (76%)

Punta Arenas, Cile (75%)

Ushuaia, Argentina (72%)

Isola degli Elefanti (56%)

Port Lockroy, Antartide (44%)

La prossima eclissi solare visibile dall’Italia

Per poter ammirare uno spettacolo simile dall’Italia bisognerà attendere il 29 marzo 2025, quando si verificherà un’eclissi parziale visibile soprattutto dal Centro-Nord. Il 12 agosto 2026, avverrà la prima eclissi totale in Europa dopo quella del 1999: la Spagna sarà in una posizione privilegiata, mentre il nostro Paese vedrà ancora una volta un’eclissi parziale. Il 2 agosto 2027, invece, il fenomeno sarà totale sopra Lampedusa, e dunque molto ben osservabile anche dalla Sicilia.

