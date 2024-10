Il petrolio in picchiata a New York: PetroChina è pronta a chiudere la più grande raffineria!

MeteoWeb

Il petrolio apre in picchiata a New York, dove le quotazioni perdono il 6,28% a 67,27 dollari al barile. Il petrolio è crollato di oltre il 5% dopo che gli attacchi israeliani contro obiettivi in Iran hanno evitato gli impianti di greggio del membro dell’OPEC, aumentando le prospettive di allentamento delle ostilità nella regione, riferisce Bloomberg.

Il Brent è stato scambiato sotto i 73 dollari al barile e il West Texas Intermediate è stato vicino ai 68 dollari dopo aver ridotto alcune perdite.

PetroChina pronta a chiudere la sua più grande raffineria di petrolio nazionale

PetroChina è pronta a chiudere la sua più grande raffineria di petrolio nazionale verso la metà del 2025, che costituirebbe la prima grande chiusura in Cina, in un impianto gestito dallo Stato e parte di un progetto a lungo discusso per sostituirlo con una struttura più piccola in un nuovo sito. Secondo 5 fonti, PetroChina chiuderà la parte restante dell’impianto petrolchimico nella città cinese nord-orientale di Dalian, con una capacità totale di 410.000 barili al giorno, che era ancora in funzione. In precedenza la società petrolifera, a partire da ottobre 2023, ha chiuso circa 210.000 barili al giorno di capacità.

PetroChina non ha risposto ad una richiesta di commento. Dalian rappresenta il 3% della capacità di raffinazione cinese e la chiusura del sito dovrebbe ridurre le importazioni di greggio del Paese, leader mondiale nel settore. La chiusura segue la lotta delle raffinerie con la sovracapacità e la domanda di carburante indebolita dal rallentamento della crescita economica e dall’elettrificazione del parco auto della Cina. Le chiusure sono anche in linea con la politica di Pechino di limitare le dimensioni dell’industria per ridurre le emissioni di gas serra e gestire la sovracapacità dell’industria. Secondo le fonti, la chiusura dell’impianto fa parte di un piano proposto da tempo e promosso da Dalian per trasferire la raffineria – che si trova in un’area densamente popolata vicino al centro città – dopo diversi incidenti mortali, tra cui una grande fuoriuscita di Petrolio nel 2010, un’esplosione nel 2013 e un incendio nel 2017.

Le prossime mosse

Secondo due delle fonti, PetroChina riassegnerà il Petrolio da Dalian ad altri impianti sussidiari nella Cina nord-orientale, come WEPEC e la vicina Jinzhou, aumentando i livelli operativi lì per compensare i tagli di Dalian. Dalian Petrochemical ha lavorato principalmente il greggio ESPO russo dai campi siberiani che raggiunge Dalian tramite oleodotti e Daqing dal campo principale del Paese, nella Cina nord-orientale.

