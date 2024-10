Pieralli (Telespazio): “Moonlight operativo dal 2030, messa in orbita sarà sfida”

MeteoWeb

Un contratto da 123 milioni di euro per la realizzazione della prima fase del programma Moonlight firmato da Telespazio (Leonardo) ed ESA. Si tratta di una costellazione di satelliti in orbita lunare per la navigazione e la comunicazione. Il programma “si fermerà per adesso alla prima fase in attesa che le ministeriali successive finanzino le fasi successive”. E soprattutto “è aperto anche agli altri Paesi europei. Sono tutti benvenuti: l’impresa è titanica e i fondi sono assolutamente necessari“. Lo ha detto Gabriele Pieralli, amministratore delegato di Telespazio, rispondendo a margine di un evento nel corso della seconda giornata della 75esima edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), al MiCo di Milano.

Questo programma si sviluppa attraverso una costellazione di quattro satelliti di navigazione e un satellite di comunicazione. Un progetto “ambizioso con una sfida tecnologica straordinaria“, ha commentato Pieralli, “fortemente voluto dall’Agenzia Spaziale Europea, ma con l’Agenzia Spaziale italiana e l’Italia è in prima posizione nel sostenere questa iniziativa”, ha aggiunto.

Nelle prossime ministeriali, i Paesi europei che adesso hanno finanziato la prima fase e coloro che vorranno aderire, “potranno fornire finanziamenti”, ha fatto sapere Pieralli, che ha ribadito l’apertura del programma al restante dei Paesi europei.

L’ad ha poi rimarcato la necessità di standard per i progetti spaziali. Le agenzie spaziali in questo momento, l’Agenzia Spaziale Europea, la NASA e la JAXA, “stanno definendo uno standard di connettività che si chiama LunaNet proprio per l’interoperabilità di tutte le missioni” ha ricordato, auspicando che si possa arrivare a questi fattori comuni perché “è l’interesse di tutti: ormai l’esplorazione spaziale non è più una visione ma è qualcosa che stiamo iniziando con forza nel presente”, ha concluso.

“Moonlight operativo dal 2030, messa in orbita sarà sfida”

Il programma Moonlight “sarà operativo dal 2030 e la sua messa in orbita non sarà uno scherzo“, ha detto Pieralli all’Adnkronos. Si tratta di “un progetto estremamente importante” non solo per Telespazio, ma soprattutto “per tutti coloro che faranno missioni sulla Luna e che necessiteranno di capacità di navigazione e comunicazione”. “Come abbiamo raggiunto questi livelli tecnologici – ha poi aggiunto Pieralli – sono sicuro che il futuro ci riserverà non sorprese, ma certezze. La storia ce lo ha insegnato”.

