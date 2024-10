Piogge torrenziali in India: crolla palazzo in costruzione, 5 morti

MeteoWeb

Un edificio di 7 piani in costruzione è crollato in India a causa delle forti piogge, causando la morte di almeno 5 operai e lasciando altre 3 persone intrappolate sotto le macerie. La polizia locale ha confermato l’incidente, aggiungendo che finora 13 persone sono state salvate grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso. Il crollo è avvenuto nella zona di Babusapalya, a Bangalore, nel Sud dell’India, uno dei principali hub tecnologici e informatici del Paese. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine.

