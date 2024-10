Pioggia record sulla Pedemontana veneta: falde oltre la media degli ultimi 20 anni

MeteoWeb

Le falde freatiche nell’area delle risorgive della Pedemontana veneta si sono elevate fino ad avvicinarsi, o in certi casi a superare, i livelli monitorati negli ultimi 20 anni. Lo riferisce l’assessore regionale veneto alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, precisando che le precipitazioni osservate da ottobre 2023 a settembre 2024 in Veneto sono state di circa 1.595 millimetri, contro una media dei precedenti 30 anni di 1.110. Gli apporti di pioggia del periodo sono stati quindi molto superiori alla media (+44%) e sono stimati in circa 29.370 milioni di metri cubi. Il periodo, riporta ancora l’assessore, risulta il secondo più piovoso dal 1994, superato solo da quello tra il 2013 ed il 2014.

