Plenitude sbarca in Francia: un nuovo capitolo nella transizione energetica con energia rinnovabile

Da oggi Eni Gas & Power France, azienda presente nel mercato francese dell’energia con circa 1 milione di clienti, diventa Plenitude. Prosegue così il percorso di rebranding delle attività internazionali di Plenitude, in linea con il proprio modello di business che vede integrate la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. “Con questa operazione, Plenitude conferma la propria volontà di essere riconosciuta, anche in Francia, con un’unica identità che rappresenta in toto la sua visione globale dell’energia, posizionandosi nel Paese, come avviene già in Italia e all’estero, come brand di fiducia, pronto a sostenere a 360° i propri clienti nella transizione energetica, fornendo loro soluzioni concrete e innovative”, si legge in una nota.

Per raccontare la trasformazione della sua controllata d’Oltralpe al grande pubblico, a partire dal 19 ottobre Plenitude lancerà in Francia una campagna multimediale i cui elementi base, immaginazione e capacità di adattamento, riescono a dare forma al cambiamento e alla forza innovativa dell’azienda attraverso un nuovo linguaggio creativo. “Plenitude, nome che rappresenta la completezza della nostra visione globale e di un’energia che continua a rigenerarsi, segna con questa novità un ulteriore passo per l’evoluzione delle proprie attività in Francia. Dopo Italia, Spagna e Portogallo, siamo molto orgogliosi di presentare anche nel mercato francese il nostro brand che esprime una chiara missione, radicata nell’innovazione e nella crescita, per costruire insieme ai nostri clienti un futuro in cui l’energia diventi sinonimo di fiducia, sviluppo sostenibile e progresso, accompagnandoli nel percorso verso la transizione energetica” ha dichiarato Giorgia Molajoni Digital, Information Technology & Communication Director di Plenitude.

Le energie rinnovabili in Francia

L’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili Plenitude intende rafforzare la propria presenza anche nel settore delle energie rinnovabili in Francia. Attualmente, la Società gestisce 120 MegaWatt di picco di capacità installata fotovoltaica e sta sviluppando oltre 700 MW di nuovi progetti solari ed eolici nel Paese. Lo sviluppo della mobilità elettrica Plenitude sta investendo nel mercato francese anche nello sviluppo di una rete di punti di ricarica veloci e ultraveloci e di soluzioni per la mobilità elettrica, denominate ‘On the Road’. Attraverso l’applicazione ‘Plenitude On the Road’, i clienti francesi hanno già accesso a oltre 400.000 punti di ricarica interoperabili in Europa.

