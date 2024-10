Plenitude lancia “On the Road”: nuovi servizi per la mobilità elettrica

MeteoWeb

Plenitude ha presentato il nuovo programma “On the Road“, un’iniziativa che mira a consolidare il suo impegno nel campo della mobilità elettrica. Il progetto segna un passo importante verso un’offerta integrata e accessibile per gli automobilisti che scelgono veicoli elettrici.

“Il lancio di ‘On the Road’ rappresenta una tappa significativa nel sostenere in modo integrato lo sviluppo della mobilità elettrica. Unificando le nostre soluzioni di ricarica sotto un’unica identità, vogliamo rafforzare il nostro messaggio, offrendo agli automobilisti non solo un’esperienza sempre più affidabile e intuitiva, ma rendendo al contempo le nostre soluzioni più riconoscibili e accessibili“, ha dichiarato Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e CEO di Be Charge.

La nuova immagine grafica di “On the Road” è caratterizzata da una linea che richiama la strada, simbolo di fluidità e dinamismo, elementi che, secondo Martini, “riflettono i valori di innovazione che contraddistinguono Plenitude“. Il rinnovamento grafico e la coesione delle soluzioni di ricarica rafforzano la posizione dell’azienda nella transizione energetica, consolidando ulteriormente l’integrazione di Be Charge all’interno di Plenitude.

“Questo cambiamento non solo consolida la nostra posizione nella transizione energetica, ma segna anche un ulteriore passo avanti nell’integrazione di Be Charge in Plenitude, testimonianza del nostro impegno costante nel promuovere l’adozione della mobilità elettrica, sia in Italia che nel resto d’Europa“, ha proseguito Martini.

Plenitude, che attualmente fornisce energia a circa 10 milioni di clienti in Europa, punta ad ampliare il suo bacino di utenza a 11,5 milioni entro il 2027. Nel settore delle energie rinnovabili, la società mira a raggiungere oltre 8 GW di capacità installata entro il 2027 e più di 15 GW al 2030. La crescita prevista nel campo della mobilità elettrica è altrettanto ambiziosa, con l’obiettivo di raggiungere 40.000 punti di ricarica entro il 2027, consolidando il ruolo di Plenitude come uno dei principali leader del settore.

